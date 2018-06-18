Впервые в Казани высадили семь млн цветов специально к чемпионату мира по футболу

К Универсиаде-2013 в городе было высажено 3,5 млн цветов.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Впервые в Казани специально к чемпионату мира по футболу высадили 7 млн цветов. Об этом в городском пресс-центре ЧМ-2018 сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Впервые высадили 7 млн цветов. Погода не позволила им раскрыться, но тут я бессилен. Во всей красоте, может, они хотя бы к 1 июля зацветут. К Универсиаде мы высаживали 3,5 млн цветов, а сейчас высадили семь. Но пока вот они, так же, как и футболисты, не разыгрались, правда сборная России уже пять голов забила», – сказал градоначальник.

Он отметил, что завершено благоустройство первой очереди территории озера Кабан. «От Старо-Татарской слободы до фитнеса завершено. Будем двигаться дальше, – подчеркнул мэр. – Я вчера проезжал в 20.41 и посмотрел количество людей. Сразу видно гостей и казанцев. Наверное, 80 процентов – жители Казани. Они гуляли с детьми, с внуками».

По словам Метшина, в городе было обустроено «большое количество квадратных метров дорог и пешеходных зон». «На дороги, спасибо Президенту республики, было выделено 6 млрд 100 млн рублей. Сделали променад от станции метро “Козья Слобода” мимо издательства. 6 га земли благоустроено. В рамках второй части хотим сделать мостовой переход около “Татмедиа”».