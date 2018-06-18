Впервые в Казани высадили семь млн цветов специально к чемпионату мира по футболу

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
Фото: Александр Эшкинин
(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Впервые в Казани специально к чемпионату мира по футболу высадили 7 млн цветов. Об этом в городском пресс-центре ЧМ-2018 сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
«Впервые высадили 7 млн цветов. Погода не позволила им раскрыться, но тут я бессилен. Во всей красоте, может, они хотя бы к 1 июля зацветут. К Универсиаде мы высаживали 3,5 млн цветов, а сейчас высадили семь. Но пока вот они, так же, как и футболисты, не разыгрались, правда сборная России уже пять голов забила», – сказал градоначальник.
Он отметил, что завершено благоустройство первой очереди территории озера Кабан. «От Старо-Татарской слободы до фитнеса завершено. Будем двигаться дальше, – подчеркнул мэр. – Я вчера проезжал в 20.41 и посмотрел количество людей. Сразу видно гостей и казанцев. Наверное, 80 процентов – жители Казани. Они гуляли с детьми, с внуками».
По словам Метшина, в городе было обустроено «большое количество квадратных метров дорог и пешеходных зон». «На дороги, спасибо Президенту республики, было выделено 6 млрд 100 млн рублей. Сделали променад от станции метро “Козья Слобода” мимо издательства. 6 га земли благоустроено. В рамках второй части хотим сделать мостовой переход около “Татмедиа”».
Следующая новость
46-летний мужчина настолько хотел опохмелиться, что даже костыли и закрытые двери медцентра не стали для него препятствием.
Фотографии с картонным Хавьером его друзья-болельщики регулярно публикуют в социальных сетях.
Капитальный ремонт был проведен в 19 республиканских организациях отдыха.
В этом году Сабантуй в столице Татарстана пройдет на двух площадках.
К Универсиаде-2013 в городе было высажено 3,5 млн цветов.
Абсолютным батыром Сабантуя стал альметьевский борец, чемпион России Айвар Билалов.
Финансирование летней оздоровительной кампании составило порядка 1,46 млрд рублей из бюджета РТ.
Благодаря таланту заключенных экспозиция Ушаковского зала краеведческого музея Менделеевска пополнилась антикварными стульями позапрошлого века.
В состязаниях приняли участие более 2 000 спортсменов из 42 стран.
В результате ДТП ребенок с подозрением на черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и с многочисленными ушибами доставлен в больницу.
Ранее должность занимал Николай Ураев.
Австралийский болельщик установил флаги Австралии и России на импровизированный столб из пивных стаканов.
Площадку болельщиков в столице Татарстана за четыре дня посетило 150 тыс. человек.
Инцидент произошел в районе речного порта на реке Волга.
Ухудшение погодных условий ожидается 19 июня с полудня до восьми часов вечера.
18 июняМатч, изменивший историю футбола: сборную Австралии на чемпионате мира в Казани обыграла техника
18 июняИльдар Гильмутдинов: «Заставлять изучать родные языки тех, для кого они не являются родными, никто не собирается»