В Риге врач отказалась обследовать русскоязычного ребенка

Врач посоветовала маме шестилетней девочки, которая не понимает по-латышски, брать на прием переводчика, так как врачи не обязаны говорить по-русски.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В Риге детский врач отказалась обследовать русскоговорящего ребенка. Об этом сообщает RT со ссылкой на Sputnik Латвия.

По словам мамы шестилетней девочки, которая не понимает по-латышски, врач заявила, что плохо не знать латышский язык, а также посоветовала брать на прием переводчика и «не качать права».

2 апреля в Латвии утвердили перевод русских школ на латышский язык обучения.