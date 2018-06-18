В древней Бухаре отпраздновали Сабантуй

Фото: представительство РТ в республике Узбекистан
(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Татары и башкиры Бухарской области отметили Сабантуй в историческом и туристическом центре Бухары – площади Ляби Хауз, сообщает пресс-служба Татаро-башкирского национально-культурного центра (ТБНКЦ) Бухарской области.
Главные действия праздника развернулись у подножия старинного медресе XVII века «Нодир Девон Беги». Многочисленных туристов из разных стран мира и местных жителей встречали татарским чак-чаком.
С приветственным словом к участникам и гостям Сабантуя обратились гости из Татарстана – вокалистки эстрадного дуэта «Кыю кызлар» из Казани Линара Галимова и Рузиля Самигуллина. Они зачитали приветственное послание для всех собравшихся от Президента РТ Рустама Минниханова.
Выступление дуэта «Кыю кызлар» из Татарстана стало ярким событием праздника. Душевное исполнение татарских народных песен в современной аранжировке подарило гостям положительные эмоции и покорило сердца участников Сабантуя.
Большой праздничный концерт продолжился выступлением активистов ТБНКЦ Бухарской области. Хор культурного центра исполнил песню «Туган тел» и не оставил никого равнодушным, также прозвучало попурри из татарских мелодий на аккордеоне и выступили артисты танцевального объединения «Лайф стайл».
В Сабантуе приняло участие более тысячи человек.
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