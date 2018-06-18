В этом году в оздоровительных лагерях отдохнут около 219 тыс. юных татарстанцев

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(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В 2018 году в Татарстане летним отдыхом планируется охватить около 219 тыс. детей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал директор ГБУ «Республиканский центр „Лето“»Раиль Муратшин.
«Будет работать 1 тыс. 843 организации различного направления, в том числе, 128 стационарных загородных лагерей, 15 санаторно-курортных организаций, 81 лагерь палаточного типа, 926 пришкольных лагерей, 689 лагерей труда и отдыха и 4 лагеря на Черноморском побережье, Краснодарском крае и Республике Крым», — отметил он.
По его словам, на эти цели в этом году запланировано финансирование в размере около 1,46 млрд рублей, что на 27, 4 млн рублей больше, чем в прошлом году.
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