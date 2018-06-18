В Елабуге впервые пройдет конкурс среди близнецов и тройняшек

(Елабуга, 18 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге объявили муниципальный конкурс близнецов «Рожденные вместе». Он пройдет в рамках празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности 8 июля в Гуляй-парке. Сегодня стартовал прием заявок от участников.
В конкурсе смогут принять участие как сами близнецы, так и их родные. Победителей будут определять по двум номинациям: семьи, воспитывающие детей – близнецов, двойняшек и тройняшек до 18 лет, а также близнецы, двойняшки и тройняшки от 18 лет и старше.
По словам организаторов, конкурсантам нужно будет показать визитку, творческий номер и презентовать свой костюм, приветствуется творческий подход в создании образа – это условия для участников первой номинации. А вот среди самих близнецов проведут «зеркальное блиц-интервью». Здесь каждой паре близнецов и двойняшек задается один и тот же вопрос, на который им желательно дать одинаковый ответ.
Заявки принимаются до 30 июня. Организатором конкурса близнецов «Рожденные вместе» является МБУ «Молодежный центр «Барс» совместно с МКУ «Управление по делам молодежи и спорту Исполкома ЕМР» и Исполнительным комитетом города.
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