В Елабуге впервые пройдет конкурс среди близнецов и тройняшек

Мероприятие будет приурочено Дню семьи, любви и верности.

(Елабуга, 18 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге объявили муниципальный конкурс близнецов «Рожденные вместе». Он пройдет в рамках празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности 8 июля в Гуляй-парке. Сегодня стартовал прием заявок от участников.

В конкурсе смогут принять участие как сами близнецы, так и их родные. Победителей будут определять по двум номинациям: семьи, воспитывающие детей – близнецов, двойняшек и тройняшек до 18 лет, а также близнецы, двойняшки и тройняшки от 18 лет и старше.

По словам организаторов, конкурсантам нужно будет показать визитку, творческий номер и презентовать свой костюм, приветствуется творческий подход в создании образа – это условия для участников первой номинации. А вот среди самих близнецов проведут «зеркальное блиц-интервью». Здесь каждой паре близнецов и двойняшек задается один и тот же вопрос, на который им желательно дать одинаковый ответ.

Заявки принимаются до 30 июня. Организатором конкурса близнецов «Рожденные вместе» является МБУ «Молодежный центр «Барс» совместно с МКУ «Управление по делам молодежи и спорту Исполкома ЕМР» и Исполнительным комитетом города.

