Благодаря таланту заключенных экспозиция Ушаковского зала краеведческого музея Менделеевска пополнилась антикварными стульями позапрошлого века.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Осужденные умельцы из ИК №10 в Татарстане отреставрировали музейную мебель, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФСИН России по РТ.

В рамках волонтерской деятельности осужденные менделеевской ИК №10 отреставрировали антикварные стулья 19-го века.

Ответственную миссию поручили двум самым опытным и талантливым заключенным, работающим на столярном участке колонии. Они тщательно и кропотливо восстанавливали старинную мебель, имевшую довольно непрезентабельный вид. Благодаря таланту осужденных старинные стулья обрели новый лоск и красоту.

Восстановленные стулья передали Менделеевскому музею, где они заняли достойное место в экспозиции Ушаковского зала.

Стоит отметить, что в начале 2018 года начальник ИК №10 Сергей Харкевич передал представителям Казанской епархии Русской православной церкви в дар 12 икон, изготовленных осужденными.