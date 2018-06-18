В ближайшее время РФПИ совместно с Саудовской Аравией проинвестируют проекты на сумму 2 млрд рублей.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Саудовская Аравия вложит 10 млрд долларов в российские проекты, сообщил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.

Из этой суммы уже проинвестировано более двух млрд рублей в различные проекты. Также Саудовская Аравия позволяет российским компаниям приходить на свой рынок, зарабатывать средства в энергосервисе и других секторах экономики, отметил Дмитриев.

«В ближайший год мы планируем проинвестировать вместе с ними 2 миллиарда. Саудовские партнеры на каждый рубль, который мы вкладываем, автоматически выделяют 1,5 своих средств», — сообщил глава РФПИ.