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Впервые в Казани высадили семь млн цветов специально к чемпионату мира по футболу

Татар-информ

18 июня 2018, 15:08

Экономика и финансы

Саудовская Аравия вложит 10 млрд долларов в российские проекты

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В ближайшее время РФПИ совместно с Саудовской Аравией проинвестируют проекты на сумму 2 млрд рублей.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Саудовская Аравия вложит 10 млрд долларов в российские проекты, сообщил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля. 

Из этой суммы уже проинвестировано более двух млрд рублей в различные проекты. Также Саудовская Аравия позволяет российским компаниям приходить на свой рынок, зарабатывать средства в энергосервисе и других секторах экономики, отметил Дмитриев. 

«В ближайший год мы планируем проинвестировать вместе с ними 2 миллиарда. Саудовские партнеры на каждый рубль, который мы вкладываем, автоматически выделяют 1,5 своих средств», — сообщил глава РФПИ.

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