Татарстанские кикбоксеры стали призерами этапа Кубка мира

Фото: пресс-служба АО «Татспиртпром»
(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Представители казанского клуба единоборств «Хан» стали призерами этапа Кубка мира по кикбоксингу Kickboxing Wako World Cup 2018 Best Fighter, который прошел в итальянском курортном городе Римини.
Соревнования проходили с 14 по 17 июня в двух возрастных группах – среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок по дисциплинам: «фулл-контакт», «фулл-контакт с лоу-киком», «лайт-контакт», point fighting и сольные композиции. Участие приняли более 2 000 кикбоксеров из 42 стран мира.
Бронзовым призёром среди мужчин стал Евгений Морозов (весовая до 63 кг), а серебро этапа Кубка мира в весовой категории до 75 кг взял Илья Соколов.
Так же Илья Соколов получил приглашение на Кубок Европы в дисциплине «К1», который пройдет в сентябре этого года в Праге.
Спортивный клуб единоборств «Хан» функционирует на территории международного Казанского ипподрома при поддержке АО «Татспиртпром». Его воспитанники уже не раз завоевывали медали разного достоинства на различных турнирах.
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