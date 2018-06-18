Татарстанские кикбоксеры стали призерами этапа Кубка мира

В состязаниях приняли участие более 2 000 спортсменов из 42 стран.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Представители казанского клуба единоборств «Хан» стали призерами этапа Кубка мира по кикбоксингу Kickboxing Wako World Cup 2018 Best Fighter, который прошел в итальянском курортном городе Римини.

Соревнования проходили с 14 по 17 июня в двух возрастных группах – среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок по дисциплинам: «фулл-контакт», «фулл-контакт с лоу-киком», «лайт-контакт», point fighting и сольные композиции. Участие приняли более 2 000 кикбоксеров из 42 стран мира.

Бронзовым призёром среди мужчин стал Евгений Морозов (весовая до 63 кг), а серебро этапа Кубка мира в весовой категории до 75 кг взял Илья Соколов.

Так же Илья Соколов получил приглашение на Кубок Европы в дисциплине «К1», который пройдет в сентябре этого года в Праге.

Спортивный клуб единоборств «Хан» функционирует на территории международного Казанского ипподрома при поддержке АО «Татспиртпром». Его воспитанники уже не раз завоевывали медали разного достоинства на различных турнирах.