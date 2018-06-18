(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В Коломне собака насмерть загрызла полуторагодовалого мальчика, сообщает газета «Известия».
Трагедия произошла в Подмосковье, когда мама с ребенком гостили у друзей.
По предварительной версии, пес самостоятельно покинул вольер и укусил за голову мальчика.
Малыша экстренно доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, от полученных травм мальчик через несколько часов скончался.
По факту гибели ребенка начата доследственная проверка.
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