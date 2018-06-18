В результате ДТП ребенок с подозрением на черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и с многочисленными ушибами доставлен в больницу.

(Набережные Челны, 18 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Тукаевском районе женщина-водитель «Калины» сбила 8-летнего велосипедиста, сообщили в местной Госавтоинспекции.

ДТП произошло накануне днем, в половине третьего, на центральной улице садового общества «Черемушки», расположенного в Тукаевском районе.

35-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», ехала по второстепенной дороге. В это время по основной улице передвигался второклассник на велосипеде. Дама за рулем не уступила дорогу и наехала на мальчика.

В результате ДТП ребенок с подозрением на черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и с многочисленными ушибами был доставлен в больницу.