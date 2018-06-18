Станислав Черчесов: «У египтян выделяется Салах, знаем, как играть против него»

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне матча с командой Египта на чемпионате мира заявил, что понимает, как нужно играть против форварда египтян Мохамеда Салаха. Об этом сообщает «Р-Спорт».
Матч сборных России и Египта пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге. Салах является главной звездой египетской сборной. В финале Лиги чемпионов (26 мая) нападающий получил травму, но восстановился к чемпионату мира и сыграет против россиян. «У египтян равная команда, но Салах выделяется. Играем не против него одного, но надо учитывать все. У нас есть понимание, как играть против него. Завтра займемся этим», — подчеркнул Черчесов.
Главный тренер сборной России также добавил, что команда сейчас наигрывает различные варианты тактических построений. «Нам важно сыграть именно против египтян, учесть их слабые качества. От этого будем отталкиваться. Мы смотрели не только последнюю игру египтян, но предыдущие. Команда играет в одном ключе: где-то быстрее, где-то медленнее, где-то качественнее, где-то менее качественно. Позавчера смотрели прошлые матчи, а сегодня посмотрим игру против Уругвая на чемпионате мира. У нас есть игроки, в которых я не сомневаюсь. У нас есть время правильно подумать и переговорить кто, где, зачем и как», — отметил наставник.
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