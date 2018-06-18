Ильсур Метшин: В Казани до шестого июля ожидаем 200 тыс. туристов

Площадку болельщиков в столице Татарстана за четыре дня посетило 150 тыс. человек.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани до 6 июля включительно ожидают около 200 тыс. туристов. Об этом в городском пресс-центре ЧМ-2018 Казани заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Ожидаем около 200 тыс. туристов до 6 июля включительно, но будем рады, если будет больше», – сказал градоначальник.

Он также отметил, что площадку болельщиков в Казани за четыре дня ее работы посетило 150 тыс. человек. «И это только начало. Площадка рассчитана на 25 тыс. человек, – заметил он. – Там прекрасная атмосфера».

