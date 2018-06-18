Фансабантуй устроили болельщики Австралии

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(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Во время гуляний в Казани австралийские болельщики установили флаги Австралии и России на импровизированный столб из пивных стаканов.
Корреспондент ИА «Татар-информ» стал свидетелем, как сначала болельщики возводили столб, равный высоте двух мужчин. Одни участники держали импровизированный шест, другие поднимали на руках соотечественника, который водружал стопку из стаканов на вершину.
В конце один из болельщиков водрузил на вершину повязанные вместе флаги России и Австралии.
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