Фансабантуй устроили болельщики Австралии

Австралийский болельщик установил флаги Австралии и России на импровизированный столб из пивных стаканов.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Во время гуляний в Казани австралийские болельщики установили флаги Австралии и России на импровизированный столб из пивных стаканов.

Корреспондент ИА «Татар-информ» стал свидетелем, как сначала болельщики возводили столб, равный высоте двух мужчин. Одни участники держали импровизированный шест, другие поднимали на руках соотечественника, который водружал стопку из стаканов на вершину.

В конце один из болельщиков водрузил на вершину повязанные вместе флаги России и Австралии.