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Фото: пресс-служба Росгвардии РТ
(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Казанские росгвардейцы спасли молодую семью с ребенком с горящего катера, сообщает пресс-служба Росгвардии РТ.
В минувшую субботу экипаж моторизованного полка Росгвардии патрулировал акваторию Волги. На участке в районе речного порта в километре от берега росгвардейцы заметили дрейфующее маломерное судно. Находящиеся на катере люди, среди которых был ребенок, размахивали руками и звали на помощь, а в кормовой части судна виднелись языки пламени.
Военнослужащие немедленно отправились на помощь гражданам. Первым делом росгвардейцы убедились, что мужчина, женщина и их несовершеннолетний ребенок невредимы, после чего оперативно ликвидировали возгорание. Военнослужащие доставили молодую семью на берег и отбуксировали поврежденный катер на лодочную станцию.
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