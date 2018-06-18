Инцидент произошел в районе речного порта на реке Волга.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Казанские росгвардейцы спасли молодую семью с ребенком с горящего катера, сообщает пресс-служба Росгвардии РТ.

В минувшую субботу экипаж моторизованного полка Росгвардии патрулировал акваторию Волги. На участке в районе речного порта в километре от берега росгвардейцы заметили дрейфующее маломерное судно. Находящиеся на катере люди, среди которых был ребенок, размахивали руками и звали на помощь, а в кормовой части судна виднелись языки пламени.

Военнослужащие немедленно отправились на помощь гражданам. Первым делом росгвардейцы убедились, что мужчина, женщина и их несовершеннолетний ребенок невредимы, после чего оперативно ликвидировали возгорание. Военнослужащие доставили молодую семью на берег и отбуксировали поврежденный катер на лодочную станцию.