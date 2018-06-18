Первый Президент Украины назвал способ решения ситуации в Донбассе

В качестве одного из вариантов решения проблемы в Донбассе стоит рассматривать предоставление определенной автономии, заявил Леонид Кравчук.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Попытка превратить Донбасс в унитарно подчиненный Киеву регион вызовет новый виток конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого Президента Украины Леонида Кравчука.

«Если мы попытаемся ее вернуть и сделать такой, как Киевская область, унитарно подчиненной, — они не согласятся на это», — заявил Кравчук.

Будет снова конфликт, и этот конфликт сложно прекратить, отметил он.

Кравчук уверен, что нужно искать пути решения проблемы в регионе, и как один из вариантов стоит рассматривать предоставление определенной автономии.