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Татар-информ

18 июня 2018, 18:24

Культура

В Казани откроется выставка нижегородских художников «Школьные годы»

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Фото: пресс-служба центра

Авторам работ присущи нарочито легкая, случайная живописная манера, которая подчеркивает неважность происходящих на картинах событий.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). 22 июня в 19:30 в Центре современной культуры «Смена» откроется выставка «Школьные годы» — новый живописный проект нижегородских художников команды «ТОЙ», сообщает пресс-служба центра.

В экспозиции представлены 24 холста. На работах написаны простые сюжеты детской жизни. Авторам присущи нарочито легкая, случайная живописная манера, которая подчеркивает неважность происходящих на картинах событий.

Дуэт уличных художников из Нижнего Новгорода был основан в 2012 году. За шесть лет художники становились участниками групповых выставок: «Что такое хорошо и что такое плохо?» (Нижний Новгород, 2015), «Уличные романтики» (Москва, 2015), «Вспомни завтра» (Санкт-Петербург, 2015) и многих других.

Выставка продлится до 12 августа.

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