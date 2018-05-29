Завтра в Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер

Ухудшение погодных условий ожидается 19 июня с полудня до восьми часов вечера.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

19 июня с полудня до восьми часов вечера на территории республики пройдут грозы с кратковременным усилением северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду.

МЧС напоминает, что при сильном ветре следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередачи. Стоит избегать больших деревьев и не парковать автомобили рядом с ними. Также не нужно пытаться спрятаться от сильного ветра около стен домов или на остановках общественного транспорта.