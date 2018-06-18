Проект газопровода из России в Германию направлен против Украины, уверен Петр Порошенко.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Украина планирует создать в Евросоюзе группу для остановки строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает ТАСС со ссылкой на Президента Украины Петра Порошенко.

Украина уже пригласила Германию принять участие в международном консорциуме по управлению своей газотранспортной системой при условии отказа от «Северного потока — 2».

По словам Порошенко, американские партнеры также решительно настроены участвовать в данном объединении.

Кроме того, он заявил, что «Северный поток — 2» направлен против Украины и намерен забрать из бюджета страны почти 3 млрд долларов.