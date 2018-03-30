Татьяна Водопьянова возглавляла Федерацию профсоюзов РТ 18 лет.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Заявление об отставке Татьяны Водопьяновой рассмотрит совет Федерации профсоюзов РФ, сообщила ИА «Татар-информ» пресс-секретарь Федерации профсоюзов РТ Ирина Пузакова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что главу Федерации профсоюзов Татарстана подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере. В правоохранительные органы обратился главврач санатория «Бакирово» Марат Ибрагимов. Он рассказал, что Водопьянова, угрожая ему увольнением, заставила оформить от имени учреждения договор о страховании ее жизни. В результате через год глава Федерации профсоюзов получила 430 тысяч рублей в качестве страховой премии.

В квартире и на рабочем месте Татьяны Водопьяновой прошли обыски, после которых председатель Профсоюзов РТ оказалась в больнице и отправилась на лечение в Москву.

После того, как лечение было окончено, Ново-Савиновский суд Казани поместил Водопьянову под домашний арест на время следствия.



Как стало известно ИА «Татар-информ», Татьяна Водопьянова, занимавшая пост главы Федерации профсоюзов РТ на протяжении 18 лет, в пятницу подала заявление об отставке.

«Все комментарии будут после того, как совет Федерации профсоюзов РФ примет решение по поводу ухода Водопьяновой с поста. Заседание совета пройдет на этой неделе. О решении мы сообщим на своем официальном сайте», – сообщила Ирина Пузакова.