Жители Альметьевска отметили День счастья с «Зеленым фитнесом»

Фестиваль начался с общей зарядки, а затем продолжился тренировками по выборочным направлениям – функциональный тренинг, бодифлекс или воркаут.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). 17 июня в Альметьевске состоялся очередной спортивный фестиваль «Зеленого фитнеса», который был посвящен Дню счастья, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.



На этот раз жители и гости Альметьевска занялись фитнесом на белом песке городского пляжа. Фестиваль начался с общей зарядки, а затем продолжился тренировками по выборочным направлениям – функциональный тренинг, бодифлекс или воркаут.





В перерывах между спортивными направлениями любителей спорта выступили танцевальная группа Energy Blast, детская вокальная студия «Зодиак» и театр танца A`elita.



Напомним, воскресные фестивали «Зеленого фитнеса» проходят каждую неделю на протяжении всего лета. Сезон открылся 26 мая.