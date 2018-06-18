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Татар-информ

18 июня 2018, 13:02

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Сотрудники музея-заповедника Чистополя рассказали гостям ЧМ-2018 в Казани о купеческих традициях

Фото: Рамиль Гали

В Казани работала интерактивная площадка Чистопольского государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в городском пресс-центре ЧМ-2018 Казани была открыта интерактивная площадка Чистопольского государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника. Сотрудники музея в игровой форме рассказали гостям о купеческих традициях своего города.

Посетителей встретили хлебом и солью. Все желающие смогли поиграть в  интерактивные игры, отражающие традиции русского и татарского народов; сделать себе оберег, символизирующий благополучие и достаток; принять участие в лотерее и получить призы, а также попробовать чак-чак и русский пряник, изготовленный по старинным рецептам.

С ноября 2017 года в Чистополе организуется специальная интерактивная туристическая программа для гостей «Купеческое воскресенье», рассказала заведующая Музеем истории города Наталья Бикмуллина.

«Программа очень нравится нашим гостям. Мы проводим экскурсии по купеческому городу, а в Музее истории подготовлена более расширенная программа с купеческими угощениями. Сегодня в Казани мы показали лишь малую часть этой программы», – сообщила собеседница ИА «Татар-информ».

Сотрудник музея-заповедника Юлия Гаврилова уточнила, что сегодня всем посетителям площадки предложили поиграть в игру «Партнер по танцам». «На Сабантуе обычно парни присматривали себе невест, проводились различные игры и состязания. Они смотрели, кто из девушек лучше танцует», – пояснила она.

По словам заместителя директора по развитию туризма музея-заповедника Земфиры Хуснутдиновой, «Купеческое воскресенье» проводится в Чистополе в любой день недели. «Называется программа так, потому что мы окунаем наших гостей в воскресный купеческий Чистополь. Раньше купцы начинали свой воскресный день с похода в храм. Затем они прогуливались по городу, собирались у кого-то в гостях, пили чай, беседовали. Женщины занимались рукоделием. По такому типу мы сделали программу», – отметила она.

В прошлом году Чистополь посетили более 50 тыс. туристов, добавила Хуснутдинова. «К нам приезжают не только из городов Татарстана, но и России. Это – Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Новгород. С каждым годом количество туристов увеличивается», – добавила она.

«Чистополь вошел в проект комплексного развития территорий и инфраструктуры исторических поселений совсем недавно. Девять городов России входят в этот проект. В ближайшие годы все наши музейные здания будут отреставрированы и в них будут созданы новые музеи», – поделился планами директор Чистопольского государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника Александр Печенкин. 

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