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Татар-информ

18 июня 2018, 11:40

Экономика и финансы

Болельщики ЧМ-2018 не будут переплачивать за связь в поездках по стране

Иностранным болельщикам, приехавшим в Россию из Европы, США, Канады и Китая, переплачивать за мобильные услуги от Tele2 тоже не придется.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Футбольные болельщики — народ особый. Они готовы сорваться в любой момент и в любую точку страны, чтобы попасть на матч с участием любимой команды. И без смартфона, конечно, никуда: позвонить и сообщить, что «добрался и все отлично», выложить в соцсети самые яркие моменты матча или даже провести онлайн-трансляцию для друзей «того самого судьбоносного пенальти»! 

Абоненты Tele2 в поездках между регионами проведения Чемпионата мира по футболу-2018 могут не ломать голову над подсчетом стоимости услуг мобильной связи. Выгодные условия в поездках по России доступны всем пользователям тарифов линейки «Мой Tele2». Они могут свободно пользоваться интернетом, социальными сетями и мессенджерами без доплат и подключения дополнительных опций, то есть на домашних условиях. Входящие звонки бесплатны, а исходящие звонки на номера региона присутствия на всех действующих пакетных тарифах расходуются из пакета минут, включенного в тариф. 

Иностранным болельщикам, приехавшим в Россию из Европы, США, Канады и Китая, переплачивать за мобильные услуги от Tele2 тоже не придется. Высокоскоростной 4G-интернет без доплат, бесплатные входящие звонки и расход минут из пакета и все это — по фиксированной цене и независимо от места нахождения. В качестве бонуса — безлимитный трафик на ресурс Welcome2018. Тарифные предложения для болельщиков назвали соответствующим образом — «Гол» и «Супер Гол», для удобства иностранцев нотификация предусмотрена на английском и китайском языках.

Какой бы гостеприимной для туристов ни была Россия, ситуации могут быть разными, и в потоке информации не всегда получается быстро найти решение того или иного вопроса. В таких случаях Tele2 предлагает воспользоваться бесплатной круглосуточной поддержкой по медицинским, юридическим и справочным вопросам на любых языках. Для этого абонентам достаточно обратиться в центр поддержки болельщиков, позвонив по бесплатному номеру 88007757688.

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