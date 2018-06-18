Ушел из жизни один из основоположников татарского национального образования Ильдус Амирхан

(Казань, 18 июня, "Татар-информ", Рамис Латыпов). Ушел из жизни один из ветеранов татарского национального движения Ильдус Амирхан. Об этом «Татар-информу» сообщил главный редактор сайта «Поистине» Руслан Айсин.
По словам Руслана Айсина, в последние годы Ильдус Амирхан боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. «Мы к нему ездили, уже было известно, что в эти дни он уйдет. Уже не мог есть, не двигался. Но оставался в ясном сознании. Он говорил о судьбе нации. До последнего дыхания думал и говорил об этом. Его супруга была медицинским работником, они жили в доме, выданном ей по месту работы – в селе Усады Высокогорского района», — рассказал Руслан Айсин.
«Это огромная потеря для всего татарского народа. Такой человек уходит сейчас – это большое горе. Он был одной из крепких опор нашего национального образования», — сказал Руслан Айсин.
«Ильдус Амирхан – известный просветитель, тот, кто концептуально создал национальное образование татарского народа. Один из основателей татарского гуманитарного института. Он был математиком, работал в научном институте в Москве, достиг высоких результатов. В 1977 году, оставив научную карьеру, переезжает в Татарстан. Работает учителем, директором школы. Активно участвует в деятельности татарской общественной организации, в 80-е годы является одним из выдающихся представителей национального движения. В свое время руководил Всетатарским общественным центром. У него было четыре брата, они образовали фонд «Амирхания». Равиль Амирхан – известный историк, Рашат Амирхан – также историк, Фарит Амирханов работал в банке, Расим Амирханов был редактором в книжном издательстве. На пути просвещения и науки они служили нации и республике. Они из славного рода Амирхановых, Фатих Амирхан приходился им двоюродным дядей. Есть в этом роду и Марджани, и Кул Шариф. «11 поколений просветителей», - говорил сам Ильдус абый. Он посвятил свою жизнь просвещению, организации системы махалля», — рассказал Руслан Айсин.
Один из активистов татарского национального движения Рамай Юлдаш в соцсетях вспомнил о своей переписке с Ильдусом Амирханом. В декабре 2017 года Ильдус Амирхан писал: «Видимо, это мои последние дни, родные мои! Давайте, простимся! Ни на кого не держу обиды и зла. Прощайте!»
Ильдус Амирхан будет похоронен сегодня в Самосырово.
Справка: Ильдус Гусманович Амирханов родился в 1941 году в селе Средняя Терешка Старокулаткинского района Ульяновской области в семье учителя. Дети – Шамиль и Чулпан.
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