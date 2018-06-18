Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В Казани спасатели помогли мужчине на тонущей лодке, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Накануне днем в поисково-спасательный отряд Управления гражданской защиты исполкома Казани поступило сообщение о том, что на Волне неподалеку от лодочной заправки по улице Брюсова тонет лодка.
Заявитель рассказал, что в 100 метрах от острова Маркиз плавательное средство получило пробоину и стремительно заполняется водой.
Спасатели прибыли к острову, куда 42-летний мужчина успел добраться самостоятельно. Сотрудники МЧС доставили его вместе с вещами и лодкой до Казани.
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Инцидент произошел в 100 метрах от острова Маркиз напротив лодочной заправки по улице Брюсова.
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