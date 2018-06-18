Александр Колесов возглавил завод «Элекон»

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(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Генеральный директор автомобильного холдинга «КАН Авто» Александр Колесов возглавил ОАО «Элекон», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе холдинга.
Кроме того, вице-президент по корпоративному управлению «КАН Авто» Вадим Максимов стал генеральным директором Казанского оптико-механического завода (КОМЗ).
«Они продолжат работу в ГК „Кан Авто“», — отметили в пресс-службе.
Ранее гендиректором «Элекона» был Николай Ураев, КОМЗа — Сергей Раковец.
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