Драмтеатр Альметьевска представил «Театральную субботу» на «Культурной среде города»

Артисты драматического театра выступили на площадке перед ДК «Иске Элмэт».

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Альметьевский драматический театр представил постановку «Театральная суббота» в рамках «Культурной среды города» в Нефтеграде, которая состоялась в минувшую субботу, 16 июня. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.





Артисты драмтеатра выступили на площадке перед ДК «Иске Элмэт». Коллектив порадовал всех гостей яркими положительными эмоциями.



Также в рамках «Культурной среды города» состоялось выступление кавер-группы «Например» из Набережных Челнов и виртуозное исполнение пианистки Алсу Мавлютовой из Казани. Юные посетители смогли потанцевать с аниматорами и ходулистами, поучаствовать в мастер-классах по рисованию, сделать аквагрим.





В сквере «Яшьлек» прошла развлекательная программа для всей семьи «Шишли-мышли», проведены мастер-классы по актерскому мастерству. На площадке в микрорайоне «Западные ворота» состоялась концертная программа от участников и преподавателей Детской музыкальной школы №3 «Сказка в музыке».



Концертная программа от автора популярных хитов Зиннура Сафиуллина прошла в сквере им. 60-летия города Альметьевска. В городском парке им. 60-летия нефти Татарстана был организован праздничный концерт с участием популярных артистов города. В литературном дворике состоялась концертная программа от эстрадной группы «Юлдаш» и заслуженного артиста РТ Азата Имаева.