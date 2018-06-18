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Татар-информ

18 июня 2018, 23:16

Культура

Драмтеатр Альметьевска представил «Театральную субботу» на «Культурной среде города»

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Артисты драматического театра выступили на площадке перед ДК «Иске Элмэт».

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Альметьевский драматический театр представил постановку «Театральная суббота» в рамках «Культурной среды города» в Нефтеграде, которая состоялась в минувшую субботу, 16 июня. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.



Артисты драмтеатра выступили на площадке перед ДК «Иске Элмэт». Коллектив порадовал всех гостей яркими положительными эмоциями.

Также в рамках «Культурной среды города» состоялось выступление кавер-группы «Например» из Набережных Челнов и виртуозное исполнение пианистки Алсу Мавлютовой из Казани. Юные посетители смогли потанцевать с аниматорами и ходулистами, поучаствовать в мастер-классах по рисованию, сделать аквагрим.



В сквере «Яшьлек» прошла развлекательная программа для всей семьи «Шишли-мышли», проведены мастер-классы по актерскому мастерству. На площадке в микрорайоне «Западные ворота» состоялась концертная программа от участников и преподавателей Детской музыкальной школы №3 «Сказка в музыке».

Концертная программа от автора популярных хитов Зиннура Сафиуллина прошла в сквере им. 60-летия города Альметьевска. В городском парке им. 60-летия нефти Татарстана был организован праздничный концерт с участием популярных артистов города. В литературном дворике состоялась концертная программа от эстрадной группы «Юлдаш» и заслуженного артиста РТ Азата Имаева.

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