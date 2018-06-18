Лайфхаки от Альфа-Банка на ЧМ-2018

Во время ЧМ-2018 можно будет встретить сотрудников «Команды А» с планшетами, которые помогут желающим получить карту банка и бесконтактные браслеты.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). 14 июня 2018 открывается Чемпионат мира по футболу FIFA 2018тм, который впервые в истории проходит в России.

На протяжении целого месяца в 11 городах России будет проходить масштабный международный праздник.

Как сделать его по-настоящему незабываемым и не упустить главное, избежав сложностей с оплатами товаров и услуг на стадионах, рассказывает Альфа-Банк — официальный банк ЧМ-2018.

Оплата на стадионах осуществляется только картами платежной системой Visa или наличными.

Если у вас нет карты Visa или наличных, на стойках Альфа-Банка у сотрудников «Команды А» вы можете получить специальную предоплаченную карту:

— не требуются документы

— карта бесплатная

— выдается на месте

— с символикой ЧМ-2018

— лимит 15 000 рублей

— срок действия 6 месяцев

На территории стадионов также можно будет встретить сотрудников «Команды А» с планшетами. Их легко узнать по стильной форме с буквой А на спине, дизайн которой был разработан известным модельером Игорем Чапуриным.

Они помогут:

— получить карту

— пополнить карту в банкоматах Альфа-Банка (около 150 банкоматов на 12 стадионах)

— купить и пополнить браслет или кольцо для бесконтактной оплаты

— решить все вопросы с оплатой покупок на стадионах

Браслеты — уникальный гаджет для бесконтактной оплаты с символикой турнира. Им можно платить одним касанием терминала, забыв обо всех других средствах оплаты. Стоимость 1000 рублей. Браслет действует три года, лимит 15 000 рублей. Браслеты на 6 матчах (матчи с Россией, полуфиналы и финал) имеют уникальный дизайн. Такой браслет может стать одним из лучших сувениров с турнира.

В Москве в Лужниках и в Санкт-Петербурге Альфа-Банк устанавливает на стадионе специальную развлекательную зону для всех болельщиков. В ней можно будет:

— получить памятную 100-рублевую купюру в Юбилейном банкомате

— сделать футбольную татуировку

— сделать памятное фото с панорамным видом стадиона.