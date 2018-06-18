Лайфхаки от Альфа-Банка на ЧМ-2018

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). 14 июня 2018 открывается Чемпионат мира по футболу FIFA 2018тм, который впервые в истории проходит в России.
На протяжении целого месяца в 11 городах России будет проходить масштабный международный праздник.
Как сделать его по-настоящему незабываемым и не упустить главное, избежав сложностей с оплатами товаров и услуг на стадионах, рассказывает Альфа-Банк — официальный банк ЧМ-2018.
Оплата на стадионах осуществляется только картами платежной системой Visa или наличными.
Если у вас нет карты Visa или наличных, на стойках Альфа-Банка у сотрудников «Команды А» вы можете получить специальную предоплаченную карту:
— не требуются документы
— карта бесплатная
— выдается на месте
— с символикой ЧМ-2018
— лимит 15 000 рублей
— срок действия 6 месяцев
На территории стадионов также можно будет встретить сотрудников «Команды А» с планшетами. Их легко узнать по стильной форме с буквой А на спине, дизайн которой был разработан известным модельером Игорем Чапуриным.
Они помогут:
— получить карту
— пополнить карту в банкоматах Альфа-Банка (около 150 банкоматов на 12 стадионах)
— купить и пополнить браслет или кольцо для бесконтактной оплаты
— решить все вопросы с оплатой покупок на стадионах
Браслеты — уникальный гаджет для бесконтактной оплаты с символикой турнира. Им можно платить одним касанием терминала, забыв обо всех других средствах оплаты. Стоимость 1000 рублей. Браслет действует три года, лимит 15 000 рублей. Браслеты на 6 матчах (матчи с Россией, полуфиналы и финал) имеют уникальный дизайн. Такой браслет может стать одним из лучших сувениров с турнира.
В Москве в Лужниках и в Санкт-Петербурге Альфа-Банк устанавливает на стадионе специальную развлекательную зону для всех болельщиков. В ней можно будет:
— получить памятную 100-рублевую купюру в Юбилейном банкомате
— сделать футбольную татуировку
— сделать памятное фото с панорамным видом стадиона.
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