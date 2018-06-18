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(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В центре Челнов неизвестные обстреляли окна школы, сообщили «Челнинские известия».
Инцидент произошел в общеобразовательном учреждении №35 в седьмом комплексе.
В полицию обратился один из педагогов. Он рассказал, что на окнах классов обнаружены отверстия, похожие на следы от выстрелов из пневматического оружия.
Сейчас правоохранители устанавливают личности хулиганов.
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Инцидент произошел в 100 метрах от острова Маркиз напротив лодочной заправки по улице Брюсова.
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