Инцидент произошел в общеобразовательном учреждении №35 в седьмом комплексе.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В центре Челнов неизвестные обстреляли окна школы, сообщили «Челнинские известия».

Инцидент произошел в общеобразовательном учреждении №35 в седьмом комплексе.

В полицию обратился один из педагогов. Он рассказал, что на окнах классов обнаружены отверстия, похожие на следы от выстрелов из пневматического оружия.

Сейчас правоохранители устанавливают личности хулиганов.