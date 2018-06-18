На Сабантуе в Крыму продегустировали татарские блюда

На сцене состоялся концерт с участием народной артистки РТ Зугры Шарифуллиной, заслуженного деятеля искусств РТ Алмаза Хамзина и других.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В минувшие выходные в Симферополе состоялся национальный татарский праздник «Сабантуй», сообщает Постоянное представительство Татарстана в Республике Крым.





В рамках праздника в парке имени Гагарина состоялась дегустация блюд татарской национальной кухни, затем прошли спортивные состязания.





На празднике посетителям были представлены выставки работ мастеров декоративно-прикладного искусства, а на сцене состоялся концерт с участием народной артистки РТ Зугры Шарифуллиной, заслуженного деятеля искусств РТ Алмаза Хамзина, лауреата российских и зарубежных конкурсов Фарида Файзрахманова, Азата Халимова.





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что почетными гостями татарского праздника в Зеленодольске стали представители крымского города-героя Керчи. Глава администрации Керчи Сергей Бороздин заявил, что с момента присоединения Крыма к России на полуострове тоже проводят Сабантуй – Татарстан стал побратимом Крыма и строит на верфях завода «Залив» новые корабли.