На Сабантуе в Крыму продегустировали татарские блюда

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Фото: Постоянное представительство Татарстана в Республике Крым
(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В минувшие выходные в Симферополе состоялся национальный татарский праздник «Сабантуй», сообщает Постоянное представительство Татарстана в Республике Крым.
В рамках праздника в парке имени Гагарина состоялась дегустация блюд татарской национальной кухни, затем прошли спортивные состязания.
На празднике посетителям были представлены выставки работ мастеров декоративно-прикладного искусства, а на сцене состоялся концерт с участием народной артистки РТ Зугры Шарифуллиной, заслуженного деятеля искусств РТ Алмаза Хамзина, лауреата российских и зарубежных конкурсов Фарида Файзрахманова, Азата Халимова.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что почетными гостями татарского праздника в Зеленодольске стали представители крымского города-героя Керчи. Глава администрации Керчи Сергей Бороздин заявил, что с момента присоединения Крыма к России на полуострове тоже проводят Сабантуй – Татарстан стал побратимом Крыма и строит на верфях завода «Залив» новые корабли.
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