Судно «Сормовский 3052» следовало из Санкт-Петербурга в Польшу.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В Финском заливе сухогруз с удобрениями получил пробоину и сел на мель, сообщает «RT на русском».

Судно «Сормовский 3052» следовало из Санкт-Петербурга в Польшу. Инцидент произошел в районе острова Сескар.

По данным агентства, в результате сухогруз получил пробоину в носовой части. Два балластных отсека и отсек подруливающего устройства оказались повреждены.

Отмечается, что на борту судна находятся одиннадцать человек, никто из них не пострадал. По данному факту проверку проводит Северо-Западная транспортная прокуратура.