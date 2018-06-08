Около 200 добровольцев очистили озеро Глубокое

На озере Глубокое в рамках акции «Международный день очистки водоемов» собрали 5 куб. м мусора.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Министерство экологии и природных ресурсов РТ совместно с региональным отделением Русского географического общества в рамках масштабной экологической акции «Международный день очистки водоемов» собрали 5 куб. метров мусора с прибрежной территории и дна озера Глубокое. В акции приняли участие около 200 добровольцев, сообщает пресс-служба регионального отделения.

Так, экоактивисты навели порядок на пляже и вокруг озера, а дайверы Русского географического общества чистили дно, доставали пластиковые и стеклянные бутылки, жестяные и алюминиевые банки. Отмечается, что водолазы погружались на глубину до 6 метров.

Предполагается провести еще пять подобных мероприятий в Казани, а также в Альметьевске, Чистополе, Нурлате и Набережных Челнах.