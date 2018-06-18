ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 50 процентов

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В мае 2018 г. объем выданных ипотечных кредитов ВТБ составил около 50 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает результат мая прошлого года. Половина кредитов оформлена на квартиры в новых домах.
В целом за пять месяцев 2018 г. ВТБ увеличил выдачу ипотеки на треть (по сравнению с январем – маем 2017 г.). Клиенты оформили 85,5 тыс. кредитов почти на 192 млрд рублей. Ипотечный портфель банка по состоянию на 1 июня составил 1,16 трлн рублей.
Наиболее популярной у клиентов остается программа «Больше метров – меньше ставка». За пять месяцев текущего года ей воспользовались более 9,4 тыс. человек, оформивших кредиты на 36 млрд руб. По сравнению с январем – маем прошлого года число выдач выросло в 1,5 раза.
Большим спросом у клиентов также пользуется программа рефинансирования. За пять месяцев 2018 г. ей воспользовались 11,6 тыс. клиентов, общая сумма выдач составила 22 млрд рублей. По сравнению с январем – маем прошлого года показатель вырос в пять раз.
Кредит на покупку недвижимости в ВТБ можно оформить по ставке от 8,9 процента (в рамках предложения «Больше метров – меньше ставка» для квартир площадью от 65 м кв.). Рефинансирование доступно по ставке от 8,8 процента по программе «Люди дела» (работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов, таможни, органов федерального и муниципального управления). Для зарплатных клиентов Группы ВТБ ипотека предлагается под 9 процентов, для других групп клиентов — под 9,3 процента.
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