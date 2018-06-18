Аналитики ВТБ Капитал признаны лучшими в России по версии Institutional Investor

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Аналитическая команда ВТБ Капитал заняла 1-е место в категории по России по итогам опроса Institutional Investor Emerging EMEA Research Team Ranking 2018.
ВТБ Капитал также поднялся на одну ступень в рейтинге Institutional Investor по региону EMEA и занял 5-ю позицию среди инвестиционных банков региона, заняв лучшую позицию среди российских игроков. В частности, помимо категории «Россия», аналитическая команда инвестбанка стала лидером по региону EMEA в следующих секторах:
• 1 место в категории «Транспорт»
• 2 место в категории «Электроэнергетика»
• 3 место в категории «Суверенный долг»
В индивидуальных рэнкингах аналитическая команда ВТБ Капитал заняла 3-е место по региону EMEA. Согласно результатам опроса, в индивидуальных рэнкингах аналитики ВТБ Капитал заняли лидирующие позиции в следующих категориях в регионе EMEA:
• 1 место в категории «Металлургический и горнодобывающий сектор» — Дмитрий Глушаков
• 1 место в категории «Транспорт» — Елена Сахнова
• 1 место в категории «Финансовый сектор» — Михаил Шлемов
• 2 место в категории «Электроэнергетика» — Владимир Скляр
Алексей Яковицкий, генеральный директор ВТБ Капитал, сказал: «В этом году аналитическая команда ВТБ Капитал достигла впечатляющих результатов и стала лучшей командой в России по версии сразу двух основных отраслевых рэнкингов — Institutional Investor и Extel Survey. Это стало возможным благодаря ежедневному вкладу каждого из членов команды в подготовку качественной аналитики, глубокому знанию рынка и умению профессионально оценивать влияние глобальных экономических процессов на различные отрасли и рынок в целом. Мы гордимся, что инвестиционно-банковское сообщество в очередной раз так высоко оценило аналитическую команду ВТБ Капитал».
Следующая новость
Ильдус Амирхан концептуально создал национальное образование татарского народа, сказал Руслан Айсин
Инцидент произошел в 100 метрах от острова Маркиз напротив лодочной заправки по улице Брюсова.
Инцидент произошел в общеобразовательном учреждении №35 в седьмом комплексе.
На матче Иран — Испания в Казани ожидается 5 тыс. иранских болельщиков.
В качестве успешного примера депутат Госдумы привел онлайн-школу обучения татарскому языку «Ана теле».
За последние три года АО «Казэнерго» модернизировало 13 котельных.
В турнире приняли участие более 200 борцов из 42 стран мира.
Необходимо разработать инструментарий, чтобы школы были готовы принимать экзамены на родных языках, считает депутат.
Все городские службы работают в плановом усиленном режиме в период проведения чемпионата мира по футболу.
Сегодня в месте инцидента будут установлены специальные ограждения.
Во время ЧМ-2018 можно будет встретить сотрудников «Команды А» с планшетами, которые помогут желающим получить карту банка и бесконтактные браслеты.
В рамках импортозамещения Башкортостан намерен сотрудничать с татарстанской компанией.
18 июняИльдар Гильмутдинов: «Заставлять изучать родные языки тех, для кого они не являются родными, никто не собирается»
18 июняРанэль Зинатуллин: Если мы свяжем татарский язык с успешным и счастливым будущим детей, то они выстроятся в очередь, чтобы его выучить
18 июня18 – 21 июня в Казани: Фестиваль болельщиков, «Библиотека в парке», бесплатные концерты на Баумана