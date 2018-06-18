Сабантуй в Нижнекамске посетили 37 тысяч гостей

54 автобуса совершили 349 рейсов и перевезли на Майдан 8882 пассажиров, а прямую трансляцию в Интернете посмотрели около 3400 зрителей.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В Сабантуе в Нижнекамском районе приняли участие около 37 тысяч жителей, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



54 автобуса совершили 349 рейсов и перевезли на Майдан 8882 пассажиров, прямую трансляцию в Интернете посмотрели около 3400 зрителей.





В десяти сельских поселениях Нижнекамского района также прошли народные гуляния в честь Сабантуя. На праздник пришли целыми деревнями. А в местечке Кызыл Яр накануне Сабантуя открыли памятник односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Лаборатория коммуникаций и медиа «IDEA!» сняла видеоролик о главном празднике татарского плуга. На кадрах, отличающихся ярким национальным колоритом, представлены зеленые луга Татарстана, деревни, работа на полях, праздники и обычаи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что батыру Сабантуя в Нижнекамске вручили барана и ключи от Lada Granta.