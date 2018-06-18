Малые ракетные корабли татарстанского производства вышли в Средиземное море

МРК войдут в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне и приступят к выполнению поставленных задач.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Малые ракетные корабли «Град Свияжск» и «Великий Устюг», изготовленные на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького, вышли в Средиземное море. Об этом сообщает РИА Новости.

МРК войдут в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне и приступят к выполнению задач, поставленных перед судном.

Отмечается, что США направили в Средиземное море ударную группу, которую возглавил авианосец «Гарри Трумэн». Корабль примет участие в воздушной операции против «Исламского государства»* в Сирии.

«Град Свияжск» — МКР проекта 21631 (шифр «Буян-М»), является головным кораблем серии. Судно было заложено в 2010 году на том же заводе и стало первым головным кораблем этого проекта. Корабль спустили на воду в марте 2013 года.

«Великий Устюг» является вторым серийным кораблём серии, его спустили на воду в мае 2014 года.

МРК оснащены крылатыми ракетами дальнего радиуса действия «Калибр».

*Террористическая группировка, запрещенная в России