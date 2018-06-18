Павел Климкин предложил использовать ЧМ-2018 в России в интересах Киева

Глава МИД Украины предположил, что во время мундиаля Россия может согласиться на обмен заключенными с Киевом.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предложил использовать чемпионат мира по футболу в России в интересах Киева, сообщает Газета.ру.

По мнению Климкина, во время проведения мундиаля РФ может согласиться на обмен заключенными с Украиной. Глава ведомства заметил, что Москва пойдет на такой шаг, «чтобы улучшить имидж России во время чемпионата», а не из добрых намерений.

Ранее сообщалось, что Павел Климкин призывал болельщиков любым способом испортить ЧМ-2018, проходящий в России.