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Фото: архив/Расих Фасхутдинов
(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). В Татарстане подвели итоги XVI чемпионата мира по борьбе курэш. Турнир прошел 16 июня селе Мингер Сабинского района Татарстана на открытой площадке в рамках районного праздника Сабантуй. В международном турнире приняли участие более 200 борцов из 42 стран мира. В рамках соревнований были разыграны семь комплектов наград в семи весовых категориях. Общий призовой фонд турнира составил 50 тыс. долларов.
Специально для чемпионата на площадке Сабантуя возвели подиумы для борьбы, соответствующие мировым стандартам проведения международных соревнований.
В числе лидеров чемпионата мира считались борцы России, Болгарии, Румынии, Казахстана.
В состав сборной России на чемпионате вошли семь борцов из четырех регионов России: Азат Нурмухаметов, Ильмир Тухватуллин и Ренас Калимуллин из Татарстана, Егор Егоян и Альберт Рахматуллин из Тюменской области, Айнур Сыртаев из Республики Башкортостан, Муса Галлямов из Республики Марий Эл.
Все семь россиян успешно прошли этап отборочных поединков, вышли в финал и поднялись на высшие ступени пьедестала почета, завоевав звания чемпионов мира по борьбе курэш .
Первый чемпионат мира по борьбе курэш был проведен в Риге в 2009 году. В 2013 эта борьба вошла в программу 27-ой Всемирной Универсиады, которая прошла в Казани. За последние 10 лет турниры по курэшу проходили в России, Бразилиии , Болгарии, Иране и Франции.
На сегодняшний день Федерация курэш России и Международная федерация борьбы на поясах курэш развивают эту спортивную дисциплину более чем в 30 регионах России, а также в Пакистане, Болгарии, Индии, Иране, Украине и Беларуси.
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