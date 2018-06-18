Первый «детский поезд» отвезет 237 татарстанских школьников из Казани в Анапу

В дни летних каникул из Казани на Черноморское побережье планируется перевезти более 7,6 тыс. детей.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Первый «детский поезд» 19 июня отвезет 237 детей из Татарстана на юг России. Специальный поезд отправится по маршруту Казань – Анапа, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Отправка поезда состоится в торжественной обстановке. На перроне детей встретят ростовые куклы мультгероев, в дорогу им раздадут памятные сувениры.

В дни летних каникул в поездах южного направления из Казани в Анапу, Адлер, Новороссийск и обратно планируется перевезти более 7,6 тыс. детей.