Сабантуй в Альметьевске собрал 20 тысяч гостей

Абсолютным батыром Сабантуя стал альметьевский борец, чемпион России Айвар Билалов.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В минувшие выходные на городском майдане Нефтеграда состоялся Сабантуй. Праздник посетило более 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



Зрителям была представлена праздничная программа в духе традиций и обычаев татарского народа, а импровизация в честь проходящего в России и Татарстане мундиаля вызвала шквал аплодисментов.



В официальной части Сабантуя выступили высокие лица республики, затем были отмечены лучшие труженики сельского хозяйства – механизаторы, пахари и доярки. «Батыру весеннего сева» Дамиру Яруллину глава района Айрат Хайруллин вручил сертификат на 100 тысяч рублей.





После торжественного поднятия флага Сабантуя-2018 состоялся парад машин сельхозформирований района, успешно завершивших полевые работы.

Праздничная программа продолжилась открытием верхнего майдана, где прошло шоу «Великий Болгар. Путешествие в прошлое». Альметьевцы и гости Сабантуя окунулись в историческое средневековье: на площади работали ремесленные мастерские, ярмарочные ряды. В зоне «Ристалище» прошли бои рыцарей и батыров. На нижнем майдане гости могли посетить «Добрый дворик»: здесь была представлена интерактивная программа «#ДоброТворчество». Посетители участвовали в мастер-классах по изготовлению фигурок из бумаги, картона и ткани. Кульминацией праздника стало шествие картонных домиков под барабаны с бутафорной камерой.





Празднование продолжилось состязаниями по конному спорту, джигитовкой. Абсолютным батыром Сабантуя стал альметьевский борец, чемпион России Айвар Билалов. Ему вручили барана и ключи от автомобиля.



В течение всего дня на сцене выступали звезды татарской эстрады – Фирдус Тямаев, Рафина Ганиуллина, Разил Камалов, дуэт «Артур&Марат» и многие другие.