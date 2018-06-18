Сабантуй в Альметьевске собрал 20 тысяч гостей

Фото: пресс-служба главы Альметьевского района
(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В минувшие выходные на городском майдане Нефтеграда состоялся Сабантуй. Праздник посетило более 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.
Зрителям была представлена праздничная программа в духе традиций и обычаев татарского народа, а импровизация в честь проходящего в России и Татарстане мундиаля вызвала шквал аплодисментов.
В официальной части Сабантуя выступили высокие лица республики, затем были отмечены лучшие труженики сельского хозяйства – механизаторы, пахари и доярки. «Батыру весеннего сева» Дамиру Яруллину глава района Айрат Хайруллин вручил сертификат на 100 тысяч рублей.
После торжественного поднятия флага Сабантуя-2018 состоялся парад машин сельхозформирований района, успешно завершивших полевые работы.
Праздничная программа продолжилась открытием верхнего майдана, где прошло шоу «Великий Болгар. Путешествие в прошлое». Альметьевцы и гости Сабантуя окунулись в историческое средневековье: на площади работали ремесленные мастерские, ярмарочные ряды. В зоне «Ристалище» прошли бои рыцарей и батыров. На нижнем майдане гости могли посетить «Добрый дворик»: здесь была представлена интерактивная программа «#ДоброТворчество». Посетители участвовали в мастер-классах по изготовлению фигурок из бумаги, картона и ткани. Кульминацией праздника стало шествие картонных домиков под барабаны с бутафорной камерой.
Празднование продолжилось состязаниями по конному спорту, джигитовкой. Абсолютным батыром Сабантуя стал альметьевский борец, чемпион России Айвар Билалов. Ему вручили барана и ключи от автомобиля.
В течение всего дня на сцене выступали звезды татарской эстрады – Фирдус Тямаев, Рафина Ганиуллина, Разил Камалов, дуэт «Артур&Марат» и многие другие.
Следующая новость
46-летний мужчина настолько хотел опохмелиться, что даже костыли и закрытые двери медцентра не стали для него препятствием.
Фотографии с картонным Хавьером его друзья-болельщики регулярно публикуют в социальных сетях.
Капитальный ремонт был проведен в 19 республиканских организациях отдыха.
В этом году Сабантуй в столице Татарстана пройдет на двух площадках.
К Универсиаде-2013 в городе было высажено 3,5 млн цветов.
Абсолютным батыром Сабантуя стал альметьевский борец, чемпион России Айвар Билалов.
Финансирование летней оздоровительной кампании составило порядка 1,46 млрд рублей из бюджета РТ.
Благодаря таланту заключенных экспозиция Ушаковского зала краеведческого музея Менделеевска пополнилась антикварными стульями позапрошлого века.
В состязаниях приняли участие более 2 000 спортсменов из 42 стран.
В результате ДТП ребенок с подозрением на черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и с многочисленными ушибами доставлен в больницу.
Ранее должность занимал Николай Ураев.
Австралийский болельщик установил флаги Австралии и России на импровизированный столб из пивных стаканов.
Площадку болельщиков в столице Татарстана за четыре дня посетило 150 тыс. человек.
Инцидент произошел в районе речного порта на реке Волга.
Ухудшение погодных условий ожидается 19 июня с полудня до восьми часов вечера.
18 июняМатч, изменивший историю футбола: сборную Австралии на чемпионате мира в Казани обыграла техника
18 июняИльдар Гильмутдинов: «Заставлять изучать родные языки тех, для кого они не являются родными, никто не собирается»