В Казани стартовал чемпионат Татарстана по академической гребле

За первенство в гребных видах спорта сразятся почти 100 спортсменов.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В Казани на базе Центра гребных видов спорта стартовал чемпионат Татарстана по академической гребле, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

В соревнованиях примут участие 97 спортсменов, которые представляют команды Детско-юношеской спортивной школы по водно-гребным видам спорта, Казанского училища олимпийского резерва и Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

В первый день соревнований в Казани определили сильнейших в «одиночках».