Из-за пожара из шахты в Кемеровской области эвакуировали 114 горняков

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(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Из шахты в Кемеровской области из-за пожара эвакуировали 114 горняков, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, возгорание на шахте «Ерунаковская VIII» произошло сегодня утром в сбойке проходческого забоя. Как только возникло задымление, всех работников экстренно вывели на поверхность, никто из них не пострадал. Отмечается, что возгорание оперативно ликвидировали.
В деталях инцидента разбирается Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.
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