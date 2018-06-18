Из-за пожара из шахты в Кемеровской области эвакуировали 114 горняков

Пожар произошел в сбойке проходческого забоя на шахте «Ерунаковская VIII».

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Из шахты в Кемеровской области из-за пожара эвакуировали 114 горняков, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, возгорание на шахте «Ерунаковская VIII» произошло сегодня утром в сбойке проходческого забоя. Как только возникло задымление, всех работников экстренно вывели на поверхность, никто из них не пострадал. Отмечается, что возгорание оперативно ликвидировали.

В деталях инцидента разбирается Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.