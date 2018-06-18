Для болельщиков из Ирана запустят специальный авиарейс из Казани

На матче Иран — Испания в Казани ожидается 5 тыс. иранских болельщиков.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Для иранских болельщиков запустят специальный авиарейс из Казани, сообщает РБК-Татарстан со ссылкой на председателя Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова.

Матч между Ираном и Испанией состоится в среду, 20 июня, на стадионе «Казань Арена».

«Мы ожидаем, что к нам приедет до 5 тыс. только иранских болельщиков. Испанцев будет поменьше: 1,5 – 2 тыс. туристов», — отметил Сергей Иванов.

Футбольные болельщики из Ирана будут чувствовать себя в Казани достаточно комфортно. В их стране мягкий ислам, у них нет строгих ограничений. Среди болельщиков есть те, которые требуют халяльного питания. Они заказывают в кафе блюда из говядины и баранины, рассказал глава Госкомитета РТ по туризму.

Кроме того, специально к визиту гостей из Ирана в Казани впервые организовали приезд их любимой звезды — артиста Arash. Концерт певца запланирован на 19 июня.