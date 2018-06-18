Умер продюсер фильма «Лицо со шрамом» Мартин Брегман

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Американский продюсер Мартин Брегман скончался в возрасте 92 лет, передает ТАСС.
Смерть кинематографиста наступила 16 июня. О его кончине сообщила супруга. Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.
Брегман был известен как продюсер картины «Лицо со шрамом» 1983 года. Также он занимался продюсированием кинолент с участием актера Аль Пачино – «Серпико» (1973), «Собачий полдень» (1975) и «Путь Карлито». (1993). До сотрудничества с Аль Пачино Мартин Брегман работал с Вуди Аленом, Барбарой Стрейзанд и Фэй Данауэй.
Последней работой Брегмана стал фильм «Путь Карлито 2: Восхождение к власти». Режиссером продолжения ленты «Путь Карлито» выступил сын продюсера.
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