Сегодня в месте инцидента будут установлены специальные ограждения.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В Казани из-за падения девочки в озеро Кабан временно закрыт обновленный пирс, сообщается на официальном аккаунте Наталии Фишман в Instagram.

Отмечено, что ребенок бегал по пирсу, где был обустроен спуск и открытый выход к воде. В какой-то момент девочка сорвалась и упала в озеро между пирсом и каскадом с растениями.

Несмотря на то, что глубина в том участке была совсем небольшая, а за ребенком мгновенно спрыгнул мужчина, девочка успела промокнуть и испугаться, пишет помощник Президента РТ.

«Сейчас пирс временно закрыт. Сначала мы обнесли край сигнальной лентой и выставили охрану и волонтера, обращающего внимание родителей на этот участок, а вечером, когда казанцы досмотрели закат (пирс — главная вечерняя видовая точка, уже успел полюбиться гостям), перекрыли выход. Сегодня тут будут установлены ограждения», – сообщается на официальном аккаунте Наталии Фишман.