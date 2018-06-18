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В Казани из-за падения девочки в озеро Кабан временно закрыт обновленный пирс

Татар-информ

18 июня 2018, 10:00

Экономика и финансы

Гости ЧМ-2018 могут подключиться к Wi-Fi сетям на вокзале по номеру билета

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Пассажир может зарегистрироваться в Wi-Fi сетях за четыре часа до отправления поезда и четыре часа после прибытия на вокзал.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В преддверии ЧМ-2018 ОАО «РЖД» реализовало возможность входа в Wi-Fi сети на железнодорожных вокзалах в городах-организаторах по номеру билета, сообщает пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Нововведение направлено на то, чтобы иностранные гости смогли воспользоваться Интернетом при отсутствии SIM-карты российских операторов мобильной связи (регистрация в Wi-Fi сетях осуществляется только по номеру телефона). 

Для того чтобы подключиться к беспроводному интернету, клиент РЖД должен найти название сети в настройках устройства и пройти процедуру регистрации, введя в соответствующее поле номер своего железнодорожного билета. 

Регистрацией по номеру билета можно воспользоваться за четыре часа до отправления поезда и четыре часа после прибытия на вокзал.

Данная функция доступна на 136 вокзалах, станциях и остановочных пунктах по всей стране.

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