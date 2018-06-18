Полумарафон в Зеленодольске собрал 1500 участников

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Фото: instagram.com/timerman_org/
(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В Зеленодольске прошел полумарафон-кросс, сообщает пресс-служба Казанского марафона-2018 и серии мероприятий Timermаn.
В соревнованиях приняли участие более 1500 спортсменов. Организаторы предложили на выбор стартующим четыре разноплановые дистанции: 1, 3, 10, 21.1 км. Дети могли принять участие в забеге на 600м.
Больше всего участников пробежали дистанцию 10 км. Она собрала на старте более 350 спортсменов. Самым быстрым оказался чебоксарец Сергей Емельянов. Он преодолел 10 км за 35 минут 28 секунд. Вторым стал казанец Нияз Садиков, третьим — Кирилл Дятлов. Лучший женский результат зафиксировала жительница Казани Галина Иванова, 42:12. В лидерах гонки оказались также Анна Кузнецова из Ульяновска и Анастасия Ахатова из Зеленодольска.
На 3 км первенствовал бавлинец Альфис Ибрагимов. Время победителя — 10:23. «Серебро» — у Сергея Батина из Буинска, «бронза» — у омича Захара Пономарева.
Женский зачет возглавила ульяновская спортсменка Татьяна Егорова, придя к финишу через 13 минут 16 секунд после старта. Серебряным призером стала Карина Гарипова из Зеленодольска. Обладательницей «бронзы» стала Екатерина Глотова (Тетюши).
На дистанции 1 км самыми быстрыми были казанец Евгений Клементьев, 04:14, и Евгения Морозова из Тетюш 05:22.
В полумарафоне победил Алексей Александров из Чувашии (01:14:26). Мариец Сергей Семенов получил «серебро», третьим финишировал казанец Олег Сидоров.
В женском рейтинге первой стала Алина Прокопьева из Чувашской Республики (01:23:43), Мария Смирнова из Казани стала второй, Раисия Иванова — третьей.
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