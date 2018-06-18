Видео нападения медведя на дрессировщика в цирке в Волгоградской области

Инцидент произошел во время выступления в селе Ольховка.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В Волгоградской области в цирке медведь набросился на дрессировщика, сообщили «Известия».

Инцидент произошел во время выступления в цирке в селе Ольховка.

По данным издания, очевидцы сразу отметили, что зверь заметно нервничал. Когда животное заставили скатиться с горки, оно агрессивно отреагировало на очередной удар палкой и напало на мужчину.

Работникам цирка удалось оттащить зверя от мужчины.