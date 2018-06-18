В день проведения в Казани матча Испания – Иран загрузка отелей составит более 90 процентов

За первые 4 дня ЧМ-2018 по футболу средняя загрузка казанских отелей составила более 78 процентов.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). По прогнозам, в день матча между Испанией и Ираном, который пройдет в Казани 20 июня в рамках ЧМ-2018 по футболу, ожидается загрузка более 90 процентов. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил первый заместитель руководителя исполкома Дамир Фаттахов.

«Чемпионат по футболу — это, в том числе, чемпионат по гостеприимству. Только за первые 4 дня средняя загрузка основных отелей составила более 78 процентов. А 16 июня, в день проведения в Казани матча Франция – Австралия, этот показатель составил 86 процентов», — сообщил он.