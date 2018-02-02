Экс-глава БСМП Челнов стал первым заместителем гендиректора Фонда Международного медкластера

Проект Международного медицинского кластера, расположенного на территории Сколково, разрабатывается с 2015 года.

(Набережные Челны, 18 июня, «Татар-информ»). Экс-глава БСМП Набережных Челнов Ильдар Хайруллин, до последнего времени занимавший должность главврача Республиканского клинического онкологического диспансера Минздрава Республики Татарстан, стал первым заместителем гендиректора Фонда Международного медицинского кластера в Сколково, сообщает Vademecum.

Ильдар Хайруллин известен как эффективный медицинский управленец. В 2012 году Больница скорой медицинской помощи Набережных Челнов, в которой он на тот момент занимал должность главного врача, стала вторым после ОАО «Медицина» российским учреждением, успешно прошедшим аккредитацию Объединенной международной комиссии (Joint Commission International, JCI) по безопасности пациента и персонала, отмечает издание.

Проект Международного медицинского кластера, расположенного на территории Сколково, разрабатывается с 2015 года. Цель проекта — внедрение международных практик и основных трендов развития медицины в отечественную систему здравоохранения.

Предполагается, что на территории ММК последовательно появятся не менее 10 клиник из стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), которые смогут ежегодно обеспечивать медицинской помощью до 300 тысяч пациентов.