Экс-глава БСМП Челнов стал первым заместителем гендиректора Фонда Международного медкластера

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Фото: архив/Султан Исхаков
(Набережные Челны, 18 июня, «Татар-информ»). Экс-глава БСМП Набережных Челнов Ильдар Хайруллин, до последнего времени занимавший должность главврача Республиканского клинического онкологического диспансера Минздрава Республики Татарстан, стал первым заместителем гендиректора Фонда Международного медицинского кластера в Сколково, сообщает Vademecum.
Ильдар Хайруллин известен как эффективный медицинский управленец. В 2012 году Больница скорой медицинской помощи Набережных Челнов, в которой он на тот момент занимал должность главного врача, стала вторым после ОАО «Медицина» российским учреждением, успешно прошедшим аккредитацию Объединенной международной комиссии (Joint Commission International, JCI) по безопасности пациента и персонала, отмечает издание.
Проект Международного медицинского кластера, расположенного на территории Сколково, разрабатывается с 2015 года. Цель проекта — внедрение международных практик и основных трендов развития медицины в отечественную систему здравоохранения.
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