Эксперт КФУ: Хорошая погода в Казани продержится до четверга

Столица Татарстана находится в гребне антициклона.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). К прошедшим выходным в Казань пришло полноценное лето: среднесуточная температура составляет 18 градусов выше нуля. Об этом заявил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, доктор географических наук, профессор Юрий Переведенцев, сообщает Единый информационно-издательский центр КФУ.

Погода улучшилась благодаря тому, что столица Татарстана находится в гребне антициклона — области высокого давления. «Судя по прогнозам Гидрометцентра Татарстана, хорошая погода продержится в Казани вплоть до следующего четверга», — отметил профессор Переведенцев.

Кроме того, нахождение в гребне антициклона говорит о том, что в Казани будет солнечная погода с отсутствием осадков и облаков. Циклон может появиться в республике с 21 июня, принеся осадки и понижение температуры.

В первой половине июня столица Татарстана отставала от среднесуточной нормы в +15 градусов на 4-5 пунктов, поскольку находилась под влиянием северных циклонов, пояснил профессор КФУ.